Ist absehbar, auf welche Sterne die Voyager-Sonden treffen? Nach den Bahnberechnungen der NASA treffen die beiden Voyager-Sonden, die gerade dabei sind unser Sonnensystem zu verlassen, absehbar nicht wirklich auf andere Sterne - zumindest nicht auf bekannte Systeme: In ungefähr 40.000 Jahren wird Voyager 1 in einer Entfernung von 1,6 Lichtjahren den Stern AC+79 3888 im Sternbild Giraffe passieren. In 296.000 Jahren fliegt Voyager 2 in einem Abstand von 4,3 Lichtjahren an Sirius, dem hellsten Stern am Himmel, im Sternbild Großer Hund vorbei. Aktuell sind auf beiden Sonden noch einige Instrumente aktiv, die insbesondere Daten über die Umgebung der Sonden liefern sollen. Man geht davon aus, dass die Sonden in einigen Jahren nicht mehr ausreichend Energie zur Verfügung haben werden, um Messungen vorzunehmen und mit der Erde zu kommunizieren.