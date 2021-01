Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man berechnen, wann die Supernova-Explosion, die zur Bildung und Freisetzung der höheren Elemente auf der Erde und zur Geburt der Sonne und des Sonnensystems führte, stattgefunden hat? Es gibt Hinweise darauf, dass Supernova-Explosionen Auslöser für Sternentstehung in ihrer Nachbarschaft sein können. Ob dies im Falle der Sonne auch so wahr, lässt sich nicht sicher sagen. Wenn, dann muss diese Supernova einige Zeit vor der Entstehung der Sonne, vor rund 4,5 Milliarden Jahren stattgefunden haben, allerdings nicht zu lange davor. Man kann darüber nur sehr wenig sagen, da Sterne sich heute nicht mehr dort befinden, wo sie einst geboren wurden. Sternhaufen, die als Geburtsstätten von Sternen gelten, lösen sich oft innerhalb von Millionen von Jahren auf. Es ist also schwierig, etwas über die genauen Geburtsumstände und die Geburtsumgebung unserer Sonne zu erfahren. Zwar kann es sein, dass die Entstehung der Sonne durch eine Supernova-Explosion ausgelöst wurde, doch dass diese Supernova auch für sämtliche schwereren Elemente verantwortlich war, dürfte recht unwahrscheinlich sein. Hier werden noch weitere Explosionen verantwortlich gewesen sein, durch die das Gas des solaren Urnebels angereichert wurde. Diese zu datieren, ist praktisch unmöglich. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.