Ist man im Erdmittelpunkt am schwersten oder schwerelos? Während die Masse immer gleich bleibt, ändert sich unser Gewicht, das wir etwa auf einer Waage ablesen können, in Abhängigkeit der Anziehungskraft. Deswegen würden wir auf dem Mond weniger wiegen als auf der Erde und auf dem Jupiter - wenn man denn auf seiner Oberfläche stehen und eine Waage betreten könnte - deutlich mehr. Könnte man nun einen gewaltigen Schacht ins Erdinnere bohren, würde unser Gewicht abnehmen, je tiefer wir kommen, da die auf uns wirkende Anziehungskraft und die Masse unter uns immer kleiner wird. Im Mittelpunkt der Erde würde die Anziehungskraft der Erde in alle Richtungen wirken und sich damit aufheben. Wir wären praktisch schwerelos.