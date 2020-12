Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist besonders an der Konjunktion von Jupiter und Saturn am 21. Dezember 2020? Die beiden größten Planeten unseres Sonnensystem sind derzeit in den frühen Abendstunden zu sehen und rücken dort immer mehr zusammen. Am 21. Dezember werden sie sich am Himmel so nahe gekommen sein, dass man sie mit bloßem Auge nur noch schwer unterscheiden kann. Anschließend entfernen sie sich wieder voneinander. In der Astronomie wird eine solche Konstellation von Jupiter und Saturn als "große Konjunktion" bezeichnet. Konjunktionen von Saturn und Jupiter gibt es rund alle 20 Jahre, allerdings kommen sich die beiden Planeten am Himmel nicht immer gleich nahe und man kann ihre Annäherung auch nicht immer beobachten - etwa, wenn sie sich zu nahe an der Sonne befinden. Die Konjunktion in diesem Jahr ist die dichteste Konjunktion der Planeten seit 1623 und die dichteste beobachtbare seit 1226. Vergleichbar nahe wie in den nächsten Tagen kommen sich die beiden Planeten dann erst wieder am 15. März 2080. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.