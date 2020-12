Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was verursacht die Periheldrehung der Erde? Unter dem Begriff "Periheldrehung" versteht man den Sachverhalt, dass sich die elliptische Umlaufbahn der Erde um die Sonne allmählich dreht, der sonnennächste Punkt der Bahn (das Perihel) also nicht fest im Raum liegt, sondern auch langsam um die Sonne wandert. Für diesen Effekt gibt es unterschiedliche Ursachen: Ein entscheidender Faktor ist der Einfluss anderer Objekte im Sonnensystem, also der anderen Planeten. Auch die aus der Allgemeinen Relativitätstheorie folgende Raumkrümmung spielt eine Rolle und ist beispielsweise beim Merkur besonders ausgeprägt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.