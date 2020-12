Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie kann man Antimaterie herstellen? Normale Materie besteht aus positiv geladenen Protonen und negativen Elektronen. So hat beispielsweise ein Wasserstoffatom ein Proton als Atomkern, der von einem Elektron umlaufen wird. Antimaterie besteht nun aus Elementarteilchen, die dieselben Eigenschaften haben wie die normaler Materie, jedoch eine umgekehrte elektrische Ladung besitzen. So hat ein Antiwasserstoffteilchen einen (negativ geladenes) Antiproton als Atomkern, der von einem Positron umrundet wird. Wenn Antimaterie und normale Materie aufeinander treffen löschen sie sich gegenseitig aus und zerstrahlen. Die Erzeugung von Antimaterie in unserer "Materie-Welt" ist daher nicht so einfach. Es ist durch aufwändige Experimente in Teilchenbeschleunigern möglich, allerdings nur für sehr einfache Atome bzw. Partikel. So lassen sich vergleichsweise einfach Positronen erzeugen - etwa durch den Beschuss von Bleiatomen mit Elektronen. Am CERN in Genf gelang die Produktion von 309 Antiwasserstoffatomen, die allerdings nicht länger als 17 Minuten gespeichert werden konnten - doch schon diese Zeit ist ein Rekord. Mehr als Anti-Helium konnte man bislang auf der Erde nicht herstellen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.