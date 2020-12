Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie weit ist das nächsten Sonnensystem entfernt? Der nächste Stern mit einem Planeten ist vergleichsweise nahe: Er kreist um den Planeten Proxima Centauri in rund 4,2 Lichtjahren Entfernung. Der Planet Proxima Centauri b dürfte ein Gesteinsplanet sein, der seinen Zentralstern in sehr geringer Entfernung umrundet. Proxima Centauri ist deutlich lichtschwächer als die Sonne. Ob es auf dem Planeten Wasser geben könnte oder er irgendwie lebensfreundliche Bedingungen aufweist, ist derzeit noch reine Spekulation. Vermutlich dürfte er gebunden um Proxima Centauri rotieren, dem Stern also immer dieselbe Seite zuwenden. Proxima Centauri zeigt zudem Helligkeitsausbrüche, die mit einer erhöhten Strahlenbelastung in der Umgebung einhergehen dürften. Das macht den Planeten nicht unbedingt zu einem Traumziel. Mit unserer heutigen Technologie ist auch dieser Planet - trotz seiner "Nähe" - kaum zu erreichen. Eine Ausnahme könnten winzige Minisonden sein, die sich auf einen signifikanten Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen lassen würden - aber auch dies ist noch Zukunftsmusik. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.