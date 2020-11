Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Aus was besteht interstellarer Staub? Der Staub der sich im interstellaren Medium befindet, also in der Region einer Galaxie, die außerhalb des direkten Einflussbereichs eines Sterns liegt, besteht hauptsächlich aus Silikaten, Kohlenstoff sowie Wassereis und Trockeneis (also Kohlendioxideis). Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.