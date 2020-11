Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es in Kugelsternhaufen weniger Supernovae als in der übrigen Milchstraße? Der Fragesteller bezieht sich bei seiner Frage auf die Beobachtung, dass Kugelsternhaufen sehr alt sind und die Sterne in ihnen nur einen geringen Anteil an schwereren Elementen haben. Das Alter der Sterne führt schon einmal dazu, dass ein bestimmter Supernovatyp, nämlich der Kollaps eines massereichen Sterns am Ende seines nuklearen Lebens, in den Kugelsternhaufen nicht mehr vorkommen sollte: Die Lebensdauer eines Sterns hängt nämlich von der Masse ab. Da nur die massereichsten Sterne als Supernova explodieren, sollten diese alle schon vor vielen Milliarden Jahren explodiert sein. Supernovae können aber auch in Doppelsternsystemen entstehen. Daran sind ein oder zwei Weiße Zwerge beteiligt. Gerade Doppelsternsysteme sollte es in den dichten Zentren der Haufen aber häufiger geben. In der Milchstraße ereignet sich etwa alle 50 Jahre eine Supernova, wobei es sich meist um die Explosion eines massereichen Sterns und nicht um eine Explosion handelt, an der ein Weißer Zwerg beteiligt ist. Von daher ist es unmöglich, hier eine verlässliche Statistik aufzustellen, die Vermutung liegt aber nahe, dass es in Kugelsternhaufen zwar öfter die seltenen Supernovae geben könnte, an denen ein Weißer Zwerg beteiligt ist, aber praktisch keine von massereichen Sternen und damit insgesamt weniger. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.