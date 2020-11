Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie weit ist das entfernteste bekannte Schwarze Loch entfernt und in welchem Sternbild befindet es sich? Bei Schwarzen Löchern, die sich auch über große Entfernungen verraten, handelt es sich um supermassereiche Objekte in den Zentren von Galaxien, die gerade aktiv Material verschlingen. Das Gas sammelt sich dort zuvor in einer Scheibe, heizt sich auf extreme Temperaturen auf und sorgt so für eine intensive Strahlung. Diese sogenannten Quasare lassen sich noch in großer Entfernung ausmachen. Als entferntestes Objekt dieser Art gilt der Quasar ULAS J134208.10 + 092838.61. Er ist so weit von uns entfernt, dass wir ihn nur rund 690 Millionen Jahre nach dem Urknall sehen. Unser Universum ist ungefähr 13,8 Milliarden Jahre alt. Er befindet sich im Sternbild Bärenhüter. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.