Weiß man inzwischen sicher was das WOW!-Signal von 1977 verursacht hat? Das sogenannte "Wow-Signal" wurde 1977 im Rahmen eines Projekts zur Suche nach Signalen von außerirdischen Zivilisationen beobachtet. Es handelte sich um ein Signal, das vom Big-Ear-Radioteleskop aufgezeichnet wurde und das bestimmte Merkmale eines künstlichen Signals aufweist. Als der Radioastronom Jerry R. Ehman dieses Signal auf einem Ausdruck sah, schrieb er "Wow!" daneben, daher der Name. Bis heute ist leider nicht sicher geklärt, ob das Signal natürlichen Ursprungs war oder tatsächlich ein Hinweis auf eine außerirdische Zivilisation. Manchen Theorien, etwa dass es durch Kometen im Sonnensystem entstanden sein könnte, wurden diskutiert und wieder verworfen. Die meisten Forscher scheinen aber von einer natürlichen Quelle auszugehen. Das Signal konnte in seiner 1977 beobachteten Form nicht erneut beobachtet werden, was jede weitere Analyse sehr schwer macht - insbesondere auch die Zuschreibung des Signals an eine außerirdische Zivilisation.