Sind eigentlich schon Astronauten speziell für eine Mondlandung ausgewählt worden oder befinden sich schon im Training dafür? Nein. Zwar hatte die NASA (oder vielmehr die US-Regierung unter Präsident Trump) vor, bis 2024 eine erneute Landung von Astronautinnen und Astronauten auf dem Mond durchzuführen, doch galten diese Pläne schon bei ihrer Veröffentlichung als sehr ambitioniert. Inzwischen dürfte dieses Ziel kaum mehr erreichbar sein - wenn es das denn je war. Sicher ist allerdings, dass die Astronautinnen und Astronauten, die die NASA beispielsweise zu Beginn des Jahres in ihr Corps aufgenommen hat, einmal an den Missionen beteiligt sein werden, die in den kommenden Jahren und zu Beginn des 2030er Jahre anstehen - und dazu dürften Missionen zum Mond und vielleicht auch schon zum Mars zählen. Ein spezielles Training für eine Mondlandung kann aber noch gar nicht beginnen, weil es dafür noch kein fertiges Konzept und keine Landefähre gibt, für die man trainieren könnte.