Woher stammt das viele Wasser auf der Sonnenseite des Mondes? Zunächst einmal gibt es keine "Sonnenseite" des Mondes: Der Mond dreht sich etwa einmal im Monat um die eigene Achse, so dass alle Regionen im Laufe eines Mondtages von der Sonne beschienen werden. Ausnahme sind nur einige Krater in den Polarregionen, deren Boden immer im Schatten liegt. Kürzlich wurden neue Beobachtungen vorgestellt, die gezeigt haben, dass es offenbar nicht nur in diesen schattigen Kratern Wasser gibt (siehe SOFIA: Wasser nicht nur in dunklen Mondkratern vom 26. Oktober 2020). Die im Boden gebundenen Mengen sind allerdings bescheiden: In einem Kubikmeter Mondboden befinden sich gerade einmal 0,33 Liter Wasser. Von "viel Wasser" kann man also nicht sprechen. Es lässt sich auch nicht so einfach "anzapfen", sondern müsste aufwendig gewonnen werden. Aktuell existieren zwei Theorien, die die Existenz des Wassers erklären: Das Wasser könnte entweder durch Mikrometeoriten auf die Mondoberfläche gelangt oder durch eine Reaktion mit Partikeln des Sonnenwinds entstanden sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.