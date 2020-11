Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Müsste es in Kugelsternhaufen nicht sehr viel häufiger Kollisionen geben als in Galaxien? In Kugelsternhaufen kreisen die Sterne um ihren gemeinsamen Schwerpunkt, die Bahnen können dabei recht "unübersichtlich" sein und insbesondere in den dichten Zentren kommt es vor, dass sich die Sterne gegenseitig beeinflussen. Dies kann auch zu Kollisionen führen. So hat man in Kugelsternhaufen vermehrt "exotische" Sterntypen gefunden, wie etwa Millisekundenpulsare, Röntgendoppelsterne oder sogenannte Blue Straggler. Letztere dürften, so die Theorie, teils durch die Verschmelzung von zwei Sternen entstanden sein. Die Häufigkeit dieser Sterne nimmt in Kugelsternhaufen in Richtung des Zentrums zu - ein Hinweis dafür, dass deren Entstehung etwas mit den besonderen Umgebungsbedingungen dort zu tun haben dürfte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.