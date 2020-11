Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann die Sonde Akatsuki Phosphan in der Venusatmosphäre nachweisen? Könnten es in den Wolken unseres Nachbarplaneten Venus Leben geben? Diese Frage wurde verstärkt nach Veröffentlichung einer Studie im September gestellt, in der über den Nachweis von Phosphan in der Venusatmosphäre berichtet wurde - mit Teleskopen von der Erde (siehe: Venus: Monophosphan als Hinweis auf Leben? vom 14. September 2020). Die Beobachtungen von Phosphan sind nicht unumstritten und werden derzeit sehr kritisch diskutiert. Könnte also die japanische Sonde Akatsuki, die sich seit 2015 in einem Orbit um die Venus befindet, hier Klarheit schaffen? Die Antwort: Leider nicht. An Bord der Sonde gibt es keine Instrumente, die für den direkten Nachweis von Phosphan geeignet wären. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.