Ist es möglich, dass bei einer Hypernova Teile des Sterns fast Lichtgeschwindigkeit erreichen? Als Hypernova bezeichnet man in der Astronomie eine besonders energiereiche Form einer Supernova-Explosion. Hypernovae werde auch mit Gammastrahlenblitzen, sogenannten Gamma-ray bursts, in Verbindung gebracht. Die enorme Energie, die bei Hypernova-Explosionen frei wird, scheint auch das dabei ins All geschleuderte Material des Sterns auf extreme Geschwindigkeiten zu beschleunigen. So hat man bei der Untersuchung von Hypernovae schon Geschwindigkeiten des Auswurfmaterials von mehr als zehn Prozent der Lichtgeschwindigkeit gemessen.