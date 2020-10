Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie groß ist der Anteil von Doppelsternen in der Milchstraße? Der Anteil der Doppelsterne in der Milchstraße (und in anderen Galaxien) lässt sich nur grob schätzen. Man geht aber heute davon aus, dass die meisten Sterne in Doppel- oder sogar in Mehrfachsystemen entstehen. Diskutiert wird da ein Anteil von deutlich mehr als zwei Drittel aller Sterne. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.