Kommt das interstellare Objekt ʻOumuamua aus den Plejaden? Seit Entdeckung des interstellaren Objekts ʻOumuamua haben sich Astronomen bemüht, die Bahn des Brockens zurückzuverfolgen, um ein mögliches Heimatsystem zu bestimmen. Das ist nicht einfach, weil sich ja nicht nur ʻOumuamua bewegt, sondern auch die Sterne selbst - der Stern, aus dessen Umgebung ʻOumuamua stammt, befindet sich heute also nicht mehr dort am Himmel, wo er war, als ʻOumuamua aus dem System geschleudert wurde. So muss man nicht nur die Bahn zurückverfolgen, sondern auch die Eigenbewegung der Sterne entsprechend berücksichtigen. Diese Daten können vergleichsweise ungenau sein. Unter den ersten Kandidaten für ein Heimatsystem von ʻOumuamua war tatsächlich auch ein Stern der Plejaden, doch spätere Analysen haben eher andere Systeme als mögliche Heimat von ʻOumuamua ausgemacht (siehe etwa: Interstellarer Asteroid: Die Heimat von `Oumuamua vom 25. September 2018). Wegen der großen Unsicherheiten ist aber eine finale Aussage über die Herkunft von ʻOumuamua bislang nicht möglich.