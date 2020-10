Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre es nicht auch sinnvoll, die Mission Comet Interceptor als Abfangmission zu nutzen für Objekte, die der Erde gefährlich werden könnten? Die Mission Comet Interceptor der europäischen Weltraumagentur ESA soll aus drei Sonden bestehen, die praktisch in Wartestellung ins All gebracht werden können, um dann einen bislang unentdeckten Kometen oder einen neuen interstellaren Besucher abzufangen (siehe: Comet Interceptor: Mission soll unbekannten Kometen erforschen vom 2. August 2019). Dabei geht es allerdings um eine wissenschaftliche Untersuchung des Kometen und nicht um seine Ablenkung. Eine Ablenkmission dürfte ganz andere Anforderungen haben als eine Wissenschaftsmission. Für die Ablenkung müsste man zunächst sinnvolle Konzepte erproben, was aber auch - unabhängig vom Comet Interceptor - in den kommenden Jahren passieren soll. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.