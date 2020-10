Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnten einfache Lebensformen die unterirdischen Marsseen am Südpol bewohnen? Die Frage dürfte sich auf die Meldung Mars: Weitere Wasservorkommen am Südpol von vor drei Tagen beziehen. Die Wasservorkommen dort sind auf jeden Fall extrem salzhaltig. Wenn es dort also Leben geben sollte, müsste es an diese extremen Bedingungen angepasst sein. Ob dies möglich ist, ob es einmal Leben auf dem Mars gab, das sich dorthin zurückziehen oder dass sich dort bilden konnte, weiß man bislang nicht. Ohne weitere Details über die Wasservorkommen zu kennen, muss das alles Spekulation bleiben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.