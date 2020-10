Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie wahrscheinlich ist es, einen weiteren Besucher unseres Sonnensystems, wie das Objekt ‘Oumuamua, per Sonde erkunden zu können? Das Objekt ‘Oumuamua war das erste entdeckte interstellare Objekt, das in unser Sonnensystem eingedrungen ist und unsere Sonne umrundet hat. ‘Oumuamua war klein, lichtschwach und schnell - und dies dürfte auch bei künftigen Objekten dieser Art nicht anders sein. Man entdeckt sie also erst verhältnismäßig spät und kann sie nur über wenige Monate beobachten - eine Sonde lässt sich in so kurzer Zeit nicht planen, bauen und starten. Allerdings plant die europäische Weltraumagentur ESA die Mission Comet Interceptor. Sie soll 2028 starten. Die Mission besteht aus drei Sonden, die praktisch in Wartestellung ins All gebracht werden können, um dann einen bislang unentdeckten Kometen oder einen neuen interstellaren Besucher abzufangen (siehe: Comet Interceptor: Mission soll unbekannten Kometen erforschen vom 2. August 2019). Mit einer solchen Mission könnte es dann tatsächlich gelingen, ein Objekt wie ‘Oumuamua mit einer Sonde zu erforschen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.