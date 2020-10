Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum ist die Rückseite des Mondes so kalt? Die sogenannte "Rückseite" des Mondes bezeichnet in der Regel die Regionen des Erdtrabanten, die man von der Erde aus nicht sehen kann. Sie ist allerdings weder dunkel, noch besonders kalt: Da sich der Mond etwa ein Mal im Monat um die eigene Achse dreht, wird auch die Rückseite des Mondes regelmäßig von der Sonne beschienen - und liegt natürlich genauso regelmäßig komplett im Dunklen. Besonders kalte Bereiche befinden sich allerdings auf dem Boden von Kratern an den Mondpolen, die immer im Schatten liegen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.