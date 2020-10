Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnten wir mit unserer heutigen Technik einen größeren Asteroideneinschlag verhindern? Man hat es noch nie ausprobiert, aber NASA und ESA planen gegenwärtig eine Mission, bei der man zum Asteroiden Didymos fliegen und testen möchte, ob sich dieser durch den Einschlag einer Sonde ein wenig von seiner Bahn ablenken lässt. Entscheidend für den Erfolg der Ablenkung eines Asteroiden dürfte auf jeden Fall dessen frühzeitig Entdeckung sein. Je weiter der Asteroid nämlich noch von der Erde entfernt ist, desto geringer wäre die Ablenkung, die nötig wäre, um den Brocken so aus seiner Bahn zu lenken, dass er die Erde nicht trifft. Ideen, wie man dies bewerkstelligen kann, gibt es viele, getestete Verfahren allerdings noch keine. Es gibt also nichts, was man für einen solchen Fall "vorrätig" hätte - man müsste, sollte man einen gefährlichen Asteroiden entdecken, sehr schnell handeln und eine entsprechende Mission entwickeln und realisieren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.