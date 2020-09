Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre es möglich, dass die Erde ihre Drehrichtung komplett in die andere Richtung ändert? Ohne ein sehr dramatisches Ereignis sind hier keine so gravierenden Änderungen zu erwarten. Wenn mit "Drehrichtung" die Drehung um die eigene Achse gemeint ist, dann wäre es zumindest theoretisch denkbar, dass Einschläge von riesigen Asteroiden einen entsprechenden Effekt haben könnten. Einschläge eines oder mehrerer planetengroßer Objekte in der Frühphase des Sonnensystems sind beispielsweise eine der Erklärungen, die für die nur sehr langsame Eigendrehung der Venus angeführt werden. Allerdings wären solche Einschläge so gewaltig, dass der gesamte Planet aufschmilzt. Eine Änderung der Drehrichtung um unsere Sonne erscheint noch unwahrscheinlicher. Denkbar wären Ablenkungen der Erdbahn durch in das Sonnensystem eindringende massereiche Objekte, wie etwa vorüberziehende Sterne, doch würde auch dies nicht zu einer wirklichen Umkehr der Drehrichtung führen. Auch das "Hinauskicken" eines Planeten aus seinem System ist denkbar, doch erfordert dies, insbesondere bei Planeten wie der Erde, die vergleichsweise nah um ihren Zentralstern kreisen, schon außerordentliche Ereignisse. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.