Könnte es sein, dass die "Dunkle Materie" und die "Dunkle Energie" nur Platzhalter für eine unvollständige Physik sind? Beide Begriffe weisen auf Lücken in unserem Verständnis des Universums hin: Nach den aktuellen Modellen benötigt man Dunkle Materie, um etwa die Bewegungen von Galaxien und andere Beobachtungen erklären zu können und Dunkle Energie, um die beschleunigte Ausdehnung des Weltalls zu verstehen. Weder bei Dunkler Energie, noch bei Dunkler Materie weiß man konkret, um was es sich dabei handeln könnte. Natürlich ist es dann auch eine Option, dass die Theorie, die unser Universum beschreibt, unvollständig ist. Nur leider ist es nicht so leicht, etwas Besseres zu finden. Eine neue Theorie muss nämlich nicht nur die bislang unerklärten Phänomene erklären, sondern auch die mit den aktuellen Standardmodellen korrekt erklärten Beobachtungen - und dies mindestens mit gleicher Qualität. Die Suche beispielsweise nach einer Theorie die Relativitätstheorie und Quantentheorie vereinheitlicht, ist eines der spannendsten Forschungsbereiche der theoretischen Physik. Und die Hoffnung wäre natürlich, dass eine solche Theorie auch anderen Probleme, wie etwa das um die Dunkle Materie und die Dunkle Energie, lösen kann.