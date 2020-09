Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum unterscheidet sich Mondgestein von irdischem Gestein, wenn der Mond doch durch eine Kollision entstanden ist? Nach der allgemein akzeptierten Theorie, die beispielsweise auch durch Untersuchungen von Mondgestein bestätigt wurde, das die Apollo-Astronauten zur Erde zurückgebracht haben, ist der Mond durch eine Kollision der noch jungen Erde mit einem etwa marsgroßen Protoplaneten entstanden. Doch nicht alle Details dieser kosmischen Katastrophe im frühen Sonnensystem sind schon verstanden. Es gibt Modellrechnungen, nach denen unser Mond zum überwiegenden Teil aus dem Material dieses Protoplaneten besteht, so dass sich das Mondgestein eigentlich von dem der Erde unterscheiden sollte. Allerdings sind sich, anders als die Frage vermuten lässt, Erd- und Mondgestein tatsächlich sehr ähnlich, insbesondere dann, wenn man die Umweltbedingungen berücksichtigt, denen das Mondgestein und auch das Gestein auf der Erde ausgesetzt war. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich das Material des Protoplaneten und das der jungen Erde zunächst so vermischt hat, dass auf dem Mond keine nachweisbaren Signaturen des Protoplaneten mehr zu finden sind, die man dort eigentlich erwarten würde. Neue und sehr viel genauere Untersuchungen des Mondgesteins deuten inzwischen allerdings doch auf gewisse Unterschiede im Gestein hin - was den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern durchaus willkommen wäre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.