Kann man mit Sicherheit sagen, dass Polaris auch in 26.000 Jahren wieder der Polarstern sein wird? Diese Frage dürfte sich auf eine Bemerkung in der Antwort auf die Frage Wen sich die Präzession der Erde ändert, ändern sich dann auch die Jahreszeiten? von vor zwei Tagen beziehen, in der darauf hingewiesen wurde, dass der aktuelle Polarstern durch die Präzession nicht immer Nordstern bleibt, aber es in 26.000 Jahren wieder sein wird. Auch der Polarstern, also Alpha Ursa Minoris, hat eine Eigenbewegung und dadurch muss man bei solchen Berechnungen nicht nur die Präzession der Erdachse berücksichtigen, sondern auch die tatsächliche Veränderung seiner Position am Himmel. In rund 26.000 Jahren dürfte der Stern trotzdem wieder Polarstern sein, dem Himmelspol aber wohl nicht so nahe kommen wie derzeit.