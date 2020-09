Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was würde eine kleine Volkssternwarte kosten, wenn sie zum Verkauf stünde? Das lässt sich pauschal kaum beantworten und hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, etwa von den darin installierten Instrumenten, der Größe des Gebäudes und der vorhandenen Einrichtung. Allein für ein fest installiertes Teleskop, das in einer Volkssternwarte genutzt werden soll, kann man problemlos einen fünfstelligen Betrag ausgeben und mit dem Teleskop allein ist es dann noch nicht getan: Es muss sicher aufgestellt werden, benötigt eine Kuppel, verschiedene Okulare, Kameras usw. Zusammen mit dem Bau dürfte so schnell ein sechsstelliger Betrag zusammenkommen. Wenn man dies dann alles gebraucht kaufen könnte, würde es sicherlich um einiges günstiger, aber vermutlich noch immer kein Schnäppchen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.