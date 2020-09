Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird es in Zukunft in Deutschland einen Weltraumbahnhof geben? Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat gestern ein entsprechendes Konzept vorgelegt, wobei es um einen Raketenstartplatz für kleinere Raketen geht, die kleine Satelliten in besondere Umlaufbahnen bringen können. Da es in Deutschland selbst praktisch keine Region gibt, wo dies gefahrlos möglich wäre (im Falle eines Zwischenfalls muss sichergestellt sein, dass Raketenteile nicht auf bewohnte Gebiete fallen), sieht das BDI-Konzept eine Startplattform in der deutschen Nordsee vor. Im Bundeswirtschaftsministerium will man die Pläne prüfen. Zweifellos gilt der Markt für Satelliten und deren Starts als sehr lukrativ und auch deutsche Firmen wollen dabei natürlich eine nicht zu unbedeutende Rolle spielen. Man muss als abwarten, was eine entsprechende Prüfung ergibt. Bemannte Missionen übrigens wären von einem solchen Weltraumbahnhof nicht geplant. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.