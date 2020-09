Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man nicht einen Fahrstuhl zur ISS bauen? Direkt zur Internationalen Raumstation ISS ist das kaum möglich, weil sich die Station ja, wie die anderen Satelliten und Raumschiffe im niedrigen Erdorbit auch, mit hoher Geschwindigkeit um die Erde bewegt. Aber könnte es nicht möglich sein, mit einem "Weltraumlift", Nutzlasten zu einem Satelliten im geostationären Orbit zu bringen, der sich also immer über dem gleichen Punkt der Erde befindet? Mit dieser Frage haben sich schon zahlreiche Techniker und Ingenieure beschäftigt - und es gab sogar unter anderem von der NASA initiierte Wettbewerbe dazu. Die ganze Konstruktion würde extrem hohe Ansprüche an die einzelnen Komponenten stellen, insbesondere auch an das Seil - dieses muss gleichzeitig reißfest sein und zudem relativ wenig wiegen. Ein Material aus dem sich ein solches Seil herstellen lassen würde, ist bislang aber noch nicht gefunden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.