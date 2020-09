Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte der Schweif des Kometen NEOWISE für einen neuen Sternschnuppenschauer sorgen? Die meisten Sternschnuppenströme lassen sich auf einen Kometen zurückführen, der auf seinem Weg durch das innere Sonnensystem eine Staubspur hinterlassen hat. Läuft die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne durch diese Staubspur, dringen diese Partikel in die Erdatmosphäre ein und sorgen so für die als Sternschnuppen bekannten Leuchterscheinungen. Könnte also auch der Komet C/2020 F3 NEOWISE, der im Juli sogar mit bloßem Auge am Himmel zu sehen war, für eine Staubspur und damit für einen neuen Sternschnuppenschauer gesorgt haben? Die Antwort: Eine Staubspur dürfte NEOWISE sicherlich hinterlassen haben, doch wird die Erde kaum mit dieser in Kontakt kommen. Die Bahn des Kometen verläuft nämlich nicht in der Ebene, in der die Erde um die Sonne kreist, sondern ist dazu stark geneigt. Er kommt daher der Erde nie wirklich nahe, die Erde kann somit auch nicht durch die Staubspur des Kometen fliegen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.