Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es sein, dass die Existenz von Wasser und Leben praktisch Standard ist? Der Fragesteller bezieht sich bei seiner Frage auf die zahlreichen Funde von Wasser oder Wassereis auf den verschiedensten Objekten im Sonnensystem - vor allem auch dort, wo man dieses nicht unbedingt erwartet hatte. Allerdings gibt es das Wasser nicht in allen Fällen in einer Menge, die man als Grundvoraussetzung für uns bekanntes Leben ansehen würde. Oft sind es nur Spuren in der Atmosphäre oder in bestimmten Ablagerungen. Darüber hinaus ist bislang auch völlig offen, ob Leben tatsächlich immer dann entsteht, wenn es Wasser gibt oder ob es auch noch andere Bedingungen braucht, um die Entstehung von Leben zu ermöglichen. Hier hat man weiter das Problem, dass man bislang nur das irdische Leben kennt. Das wird sich erst ändern, wenn man irgendwo außerirdisches Leben gefunden hat und so die Umstände der Entstehung vergleichen und nach Gemeinsamkeiten suchen kann. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.