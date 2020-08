Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie kann man bei der Erforschung anderer Himmelskörper auch etwas über unsere Erde und die Entstehung unseres Sonnensystems erfahren? Wenn diese anderen Himmelskörper Objekte unseres Sonnensystems sind, versucht man, die Erkenntnisse, die man über sie gewinnt, beispielsweise in eine Theorie einzupassen, die sowohl die Entstehung der Erde als auch aller anderen Objekte des Sonnensystems erklärt. Je mehr man über andere Objekte weiß, desto besser kann man Theorie und Wirklichkeit vergleichen. Liegen die Himmelskörper in anderen Sternsystemen hofft man natürlich auf einen Blick "von außen" auf ein System, dass beispielsweise unserem Sonnensystem in seiner Frühphase gleicht. Dies erlaubt dann quasi einen Blick in die Vergangenheit, der sonst nicht möglich ist. Und natürlich gilt auch dort: Je besser man die allgemeine Entstehung und Entwicklung von Planetensystemen versteht, desto besser versteht man auch unser eigenes Heimatsystem - und damit letztlich auch die Erde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.