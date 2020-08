Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn irgendwann Astronauten auf dem Mars forschen, welche Uhrzeit werden diese benutzen? Vermutlich werden sie eine Zeit nutzen, die an den Marstag angepasst ist, da sich ja der Tagesablauf der Mars-Astronauten nach der lokalen Zeit auf dem Planeten richten müsste. Auch für die Aktivitätsplanungen der Marsrover werden beispielsweise keine irdischen Datumsangaben verwendet, sondern Marstage, die "Sol" genannt werden. Die Zählung hat jeweils mit der Landung auf dem Mars begonnen. Vermutlich würde man sich für eine bemannte Marsmission ein ähnliches Referenzdatum überlegen und von dort dann in "Sol" und ggf. einer entsprechenden kleineren Unterteilung der Tage weiterzählen. Ein Marstag ist 24 Stunden und knapp 40 Minuten lang, so dass sich die Tageszeiten auf dem Mars im Verlauf einer Mission zu den Tageszeiten auf der Erde verschieben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.