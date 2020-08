Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte das Hubble-Weltraumteleskop ein Foto wie das Ultra Deep Field wiederholen, um Veränderungen zu sehen? Das Hubble Ultra Deep Field beschreibt ein Beobachtungsprogramm (und einen Bereich am Himmel), in dem man sehr tief ins All geblickt hat. Das Prinzip dabei ist, dass man sehr viel Beobachtungszeit auf einen kleinen Bereich am Himmel konzentriert und so immer mehr Photonen aufsammelt, wodurch auch sehr lichtschwache Objekte sichtbar werden. Natürlich lassen sich solche Beobachtungen wiederholen, nur ist die Frage, ob man angesichts der großen Entfernung der meisten Objekte in einem zeitlichen Abstand von nur wenigen Jahren hier tatsächlich eine Veränderung würde erkennen können. Da für solchen Aufnahmen sehr viel Beobachtungszeit benötigt wird, dürfte man Projekte bevorzugen, die nicht einfach nur etwas wiederholen, sondern zumindest noch neue Aspekte einbringen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.