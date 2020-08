Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte sich ein weiterer Stern, verdeckt durch eine gewaltige Staubwolke, zwischen uns und Proxima Centauri befinden? Direkt zwischen uns und Proxima Centauri natürlich nicht, denn sonst würden wir Proxima Cenatauri oder auch Alpha Centauri nicht so ohne Weiteres beobachten können. Doch könnte es so eine gewaltige Staubwolke an anderer Stelle in einer Entfernung geben, die kleiner ist als die Distanz zu Proxima Centauri? Auch das dürfte ziemlich unwahrscheinlich sein, da ja auch solche Staubwolken Strahlung aussenden, insbesondere dann, wenn sich in ihrem Inneren Sterne verbergen. Diese Strahlung wird dann allerdings nicht im sichtbaren Bereich des Lichtes abgegeben, sondern beispielsweise im Infraroten. Bei entsprechenden Himmelsdurchmusterungen wäre eine solche Staubwolke aber längst aufgefallen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.