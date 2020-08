Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum gibt es keine Venusmeteoriten? Ob es tatsächlich keine Meteoriten gibt, die bei einem Einschlag auf der Venus ins All geschleudert wurden und irgendwann dann auf der Erde gelandet sind, weiß man nicht. Sicher ist nur, dass bislang keine Meteoriten von der Venus entdeckt wurden. Wie der Fragesteller selbst schreibt, wird bei einem Meteoriten der Merkur als Ursprungsort vermutet, so dass es offenbar durchaus möglich ist, dass Brocken, die bei einem Einschlag auf dem sonnennächsten Planeten entstehen, so ins All beschleunigt werden, dass sie auch einen in deutlich größerer Entfernung von der Sonne umlaufenden Planeten erreichen können. Schon dies dürfte allerdings recht selten sein. Anders als Merkur verfügt die Venus zusätzlich noch über eine sehr dichte Atmosphäre, was die Situation für "potentielle Meteoriten" noch einmal schwieriger machen sollte - auszuschließen ist die Möglichkeit von Meteoriten von der Venus jedoch nicht. Der Titel eines Tagungsbeitrag aus dem Jahr 2018 beschreibt die Situation ganz gut: "Asteroiden und Meteoriten von der Venus? Nur die Göttin der Erde weiß es". Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.