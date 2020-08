Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum flackert der Stern Capella knapp über dem Nordosthorizont so stark in allen Farben? Capella, der Hauptstern des Sternbilds Fuhrmann, ist Teil des Wintersechsecks und steht im Sommer nur niedrig am Horizont. Dies führt zu dem Phänomen, das der Fragesteller offenbar beobachtet hat: Der Stern flackert und scheint dabei auch seine Farbe zu wechseln. Der Grund ist ein als Szintillation bekanntes Phänomen: Durch den tiefen Stand am Himmel läuft das Licht des Sterns durch besonders dicke Schichten der Erdatmosphäre. Die Turbulenzen dort variieren den Brechungsindex, was dazu führt, dass das Licht des Sterns leicht abgelenkt wird. Es scheint zu tanzen oder auch zu funkeln und kann sogar seine Farbe variieren. Besonders betroffen sind dabei helle Sterne, ein weiterer guter Kandidat ist beispielsweise Sirius. Wichtigste Bedingung für das Auftreten dieses Phänomens ist, dass uns der Stern am Himmel eigentlich punktförmig erscheint, also keine wirkliche Ausdehnung hat. Das unterscheidet Sterne von den Planeten des Sonnensystems, die daher nicht flackern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.