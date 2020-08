Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man die Venus durch Terraforming für den Menschen bewohnbar machen? Wenn man über "Terraforming" spricht, also die gezielte Beeinflussung eines für uns lebensunfreundlichen Planeten mit dem Ziel, diesen bewohnbar oder zumindest bewohnbarer zu machen, denkt man in der Regel an den Mars - doch auch hier sind die Grundvoraussetzungen äußerst schwierig, so dass sämtliche Ideen mehr "Fiction" als "Science" sind. Bei der Venus ist die Sache noch komplexer: Die Atmosphäre ist dick und giftig, die Temperaturen auf der Oberfläche glühend heiß, der Planet dreht sich nur sehr langsam um die eigene Achse, Wasser gibt es praktisch nicht. Selbst Optimisten sehen daher kaum Chancen für eine erfolgreiches Terraforming der Venus. Und selbst wenn es doch noch eine erfolgsversprechende Idee dafür geben würde, wäre das Ganze ein Prozess, der sich über viele Generationen hinzöge. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.