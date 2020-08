Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es Lebewesen geben, die nicht auf Planeten existieren, sondern im Weltall? Da wir bislang nur das Leben kennen, was sich auf der Erde entwickelt hat, lässt sich immer schwer vorhersagen, was an anderen Stellen im Universum möglich ist. Meist orientiert man sich an dem Leben, was man auf der Erde vorfindet - unter anderem auch an extremen Orten auf der Erde. Man weiß daher beispielsweise schon, dass primitives Leben tatsächlich einen längeren Aufenthalt im All überleben kann, allerdings "lebt" es dann nicht im All, pflanzt sich also etwas nicht fort oder nimmt Nahrung auf. Es gibt auch Astrobiologen, die vermuten, dass sich Leben im Sonnensystem oder gar in der Milchstraße durch Asteroiden und Meteoriten verbreitet hat, doch "gelebt" hätte auch dieses Leben zuvor auf einem Planeten oder Mond. Die Existenz von Leben in der Leere des Raums erscheint gegenwärtig schwer vorstellbar. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.