Wieso sind die Angaben für eine Rückkehr des Kometen NEOWISE noch so ungenau? Der Komet C/2020 F3 (NEOWISE) wurde erst Ende März 2020 entdeckt und dies erklärt auch, warum manche Angaben über seinen Orbit noch relativ ungenau sind: Man konnte bislang nur einen Bruchteil seiner Umlaufbahn verfolgen und musste aus diesen Daten dann auf die gesamte Bahn schließen. Dies ist auch insbesondere deshalb schwierig, weil sich die Bahnen von Kometen verändern können, beispielsweise dann, wenn sie im inneren Sonnensystem in verhältnismäßig geringem Abstand an einem massereichen Planeten vorüberfliegen. Der Komet C/2020 F3 (NEOWISE) ist noch immer am Abendhimmel zu sehen, wobei die Beobachtung allerdings schwieriger wird.