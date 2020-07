Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hätten wir Gasriesen, die unsere Sonne analog zu dem System TYC 8998-760-1 in 5- bis 10-facher Plutodistanz umkreisen würden, schon gefunden? Die Frage bezieht sich auf die Nachricht aus der letzten Woche (VLT: Bild von zwei Planeten um sonnenähnlichen Stern), nach der mit dem Very Large Telescope zwei Gasriesen um den jungen Stern TYC 8998-760-1 beobachtet wurden, die ihre Sonne in etwa der 160- bzw. 320-fachen Entfernung der Erde von der Sonne (entsprechend 160 bzw. 320 Astronomischen Einheiten) umkreisen. Das System ist nicht mit unserem Sonnensystem vergleichbar, da der Stern sehr viel jünger ist als die Sonne. Doch hätte man Gasriesen in dieser Entfernung im Sonnensystem bereits entdeckt? Eine Antwort lässt sich darauf recht einfach geben, da Astronomen ja schon seit einiger Zeit nach einem "Planet X" da draußen suchen - unter anderem in den Daten des Infrarot-Weltraumteleskops WISE. Die WISE-Daten haben dabei eine Empfindlichkeit, die die Existenz eines Planeten von mindestens Saturngröße bis in eine Entfernung von 10.000 Astronomischen Einheiten von der Sonne ausschließt. Die Existenz eines Planeten der Größe Jupiters kann sogar bis in eine Entfernung von 26.000 Astronomischen Einheiten ausgeschlossen werden. Daraus ergibt sich die Antwort auf die Frage: Ja, man hätte solche Planeten wie um TYC 8998-760-1 schon entdeckt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.