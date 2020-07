Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Seit ein paar Tagen sehe ich am Abend ein helles Objekt im Sternbild Schütze, was kann das sein? Vermutlich handelt es sich um den Planeten Jupiter, der vor knapp zwei Wochen seine Oppositionsstellung zur Sonne erreicht hatte und daher aktuell besonders hell erscheint und die gesamte Nacht über zu sehen ist. Er befindet sich im Sternbild Schütze. Ganz in der Nähe steht übrigens auch der Saturn, der erst vor einer Woche in Opposition zu Sonne war. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.