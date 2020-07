Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort In wie vielen Jahren umrundet Arrokoth die Sonne? (486958) Arrokoth ist ein Trans-Neptun-Objekt, an dem die Plutosonde New Horizons am 1. Januar 2019 vorübergeflogen ist. Der Brocken benötigt für einen Umlauf um die Sonne 297,7 Jahre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.