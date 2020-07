Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was bedeutet die Einheitsangabe AU? "AU" heißt nicht, wie vom Fragesteller vermutet, "arbitrary unit", sondern ist - zumindest in der Astronomie - die englische Abkürzung für "astronomical unit", also Astronomische Einheit. Darunter versteht man die mittlere Entfernung der Sonne von der Erde, entsprechend knapp 150 Millionen Kilometern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.