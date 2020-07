Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ab wann ist der Komet NEOWISE abends zu sehen und wie lange wird man ihn noch mit bloßem Auge sehen können? Grundsätzliches zur Beobachtung des Kometen NEOWISE haben wir gestern in einem Artikel zusammengefasst. Der Komet ist derzeit am Abendhimmel nach Sonnenuntergang zu sehen. Wie lange man ihn noch mit bloßem Auge erkennen kann, lässt sich schwer voraussagen: Er entfernt sich immer weiter von der Sonne und dürfte daher im Laufe der nächsten Wochen lichtschwächer werden. Zumindest in dieser Woche sollte es aber noch möglich sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.