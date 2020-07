Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Woher stammt die grüne Farbe von Kometen? Die Farbe eines Kometen verrät immer etwas über seine Zusammensetzung. Dabei sieht man nicht den Kometenkern selbst, sondern Ausgasungen bzw. Staubpartikel, die von der Oberfläche des Kometen ins All strömen. Deren Zusammensetzung bestimmt also die Farbe, die wir bei Beobachtungen sehen. "Grüne Kometen" sind ein Hinweis auf Cyan- und Di-Kohlenstoffverbindungen in der Koma, also der Region rund um den Kometenkern. In Sonnennähe werden diese nämlich von der ultravioletten Strahlung angeregt. Dies führt zum grünlichen Leuchten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.