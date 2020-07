Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man nicht eine Sonde bauen, die in der Lage ist, die Region unter der Wolkendecke von Jupiter und Saturn zu erforschen? Der Fragesteller verweist auf die Tiefseeroboter, die den extremen Druckverhältnissen in den größten Meerestiefen standhalten. Warum also nicht auch Sonden bauen, die in die Atmosphäre der Gasriesen eintauchen können? Man hat so etwas ja schon gemacht: Die NASA-Sonde Galileo hatte eine Atmosphärensonde an Bord, die in die Jupiteratmosphäre eingedrungen ist und von dort Daten geliefert hat. Mehr als eine solche "Einmalmission" würde natürlich einen kontinuierlichen Antrieb der Sonde erfordern, der ein weiteres Absinken verhindert und auch eine Relaisstation zur Kommunikation mit der Erde. Dies alles wäre sehr aufwändig und teuer, in bestimmten Grenzen aber wohl durchaus technisch machbar. Nun muss man sich nur die Frage stellen, ob dieser immense Aufwand gerechtfertigt wäre. In den Tiefen, in denen solche Sonden noch agieren könnten, dürften sich wohl kaum so große wissenschaftliche Geheimnisse verbergen, die man nicht auch mit anderen Fernerkundungsmissionen aus dem Orbit der Planeten gewinnen könnte - oder durch weitere "Einmalmissionen". Jede Planetenmission steht ja immer in Konkurrenz zu zahlreichen anderen Missionsvorschlägen, so dass eine solche Mission wohl kaum Chancen hätte, sich beispielsweise gegen eine Mission durchzusetzen, die nach Leben auf dem Jupitermond Europa sucht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.