Könnte man als Mensch in der Venusatmosphäre schwimmen oder gar fliegen? Nein, die Atmosphäre unseres Nachbarplaneten Venus ist zwar dick, aber nicht so dick. Fliegen ist auch nicht ohne Hilfsmittel möglich, allerdings nicht so schwierig: Schon ein Ballon mit Luft, deren Zusammensetzung der Erdatmosphäre entspricht, würde in der Venusatmosphäre aufsteigen. Das hat auch zu dem Vorschlag geführt, eine Forschungsstation in der Venusatmosphäre einzurichten, die in etwa 50 Kilometer Höhe um den Planeten schwebt. Hier wären Druck und Temperatur fast erdähnlich.