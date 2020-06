Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum hat sich auf dem Mond keine Atmosphäre gebildet? Es ist durchaus wahrscheinlich, dass unser Mond in seiner Anfangszeit einmal über eine Atmosphäre verfügte. Doch diese Atmosphäre konnte er nicht halten, dazu war seine Anziehungskraft zu gering. Das Gas in der Atmosphäre wird ja durch die Sonne aufgeheizt. Die Temperatur des Gases entspricht einer Geschwindigkeit der Gaspartikel und diese Geschwindigkeit darf im Schnitt nicht größer sein als die Entweichgeschwindigkeit eines Himmelsobjekts, damit dieses das Gas auch halten kann. Da die Masse des Mondes recht klein ist, ist damit auch die Entweichgeschwindigkeit gering, hatte der Erdtrabant schlechte Chancen, seine Atmosphäre zu halten - anders als etwas die Erde oder auch die Venus. Monden in größerer Entfernung kann dies besser gelingen: So verfügt der Saturnmond Titan über eine dichte Atmosphäre, ist aber auch sehr viel weiter von der Sonne entfernt, so dass die Gaspartikel der Atmosphäre sehr viel kühler und damit langsamer sind. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.